Можно ли «переобуваться»: Минтранс дал рекомендации столичным водителям

Автомобилистам Московской области рекомендовано не спешить со сменой зимних шин на летние, несмотря на дневные оттепели. С таким предупреждением выступила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, сообщает Агентство «Москва».

В ведомстве пояснили, что в столичном регионе начался период неустойчивой погоды с частыми переходами температуры через ноль. На предстоящей неделе днем воздух будет прогреваться до плюс 4 градусов, снег начнет таять, однако в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 12 градусов, что создает высокий риск образования гололедицы. Синоптики также прогнозируют снег и мокрый снег, а порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду.

В министерстве подчеркнули, что менять резину пока преждевременно. Оптимальным сроком для «переобувки» считается период, когда среднесуточная температура устойчиво держится на уровне плюс 5–7 градусов в течение как минимум недели, с учетом отсутствия ночных заморозков. По прогнозам, такой температурный режим будет устанавливаться в регионе постепенно в течение марта. Водителей призвали быть предельно осторожными на дорогах и учитывать сложные погодные условия.

Отмечается, что вплоть до 31 марта ночью в Подмосковье все еще возможны минусовые температуры.

