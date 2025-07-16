Метеоролог рассказала об аномальной погоде в Подмосковье в ближайшие дни

Согласно прогнозам, в среду в Московской области ожидаются интенсивные ливни и грозы. Однако, как сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, в дальнейшем количество осадков существенно уменьшится, а комфортная теплая погода останется неизменной, передает портал REGIONS.

По ее словам, в среду в московском регионе сохранится нестабильная атмосферная обстановка. Позднякова отметила, что в среду местами в регионе пройдут сильные дожди с грозами, но интенсивность осадков будет ниже, чем во вторник. Они будут носить локальный характер, и ожидается выпадение 20-25 мм осадков, в то время как накануне выпало около 80 мм.

Эксперт также подчеркнула, что начиная с четверга и до начала следующей недели погодные условия стабилизируются, хотя кратковременные дожди все же вероятны.

По словам Поздняковой, в последующие дни недели установится умеренно теплая погода с меньшим количеством осадков. Воздушная масса над регионом практически не меняется из-за дождей, что обеспечивает устойчивый и равномерный температурный фон.

Ночью до конца недели ожидается 14-16 градусов тепла, а днем — 24-26. Температура остается выше средних климатических показателей. Эксперт добавила, что при отсутствии дождей погода была бы весьма комфортной.

Ранее сообщалось, что в Кингисеппе выпал град размером с клубнику.