В Кингисеппе выпал град размером с клубнику

В Кингисеппе зафиксировано выпадение крупного града. Фотографии и видеозаписи, демонстрирующие погодные условия, опубликовали в телеграм-канале «Кингисепп | Live». На снимках очевидцев видно, что город оказался под градом. Величину градин сравнивают с размером ягод клубники.

Мнения пользователей разделились: часть выражает восторг от внезапной смены погоды, в то время как другие оставляют комментарии, полные тревоги и испуга.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на большей части европейской территории России ожидается аномально жаркая погода.