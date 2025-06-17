Метеоролог Шувалов дал прогноз погоды на вторую половину июня

По словам метеоролога Александра Шувалова, первая половина текущего месяца не баловала жителей европейской части России жаркой погодой, поскольку температура воздуха едва превышала климатическою норму. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что жарких сюрпризов и во второй половине месяца ожидать не стоит. Так. Вероятнее всего, вторая половина текущего месяца окажется такой же обильной в плане осадков. Более того, она окажется ниже климатической нормы на 1-3 °С, а дневные температуры будут порядка +17-19 °С, что не характерно для начала второй половины месяца.

По мнению синоптика, настоящая летняя погода ожидается не раньше конца июня. Так, 28–30 июня столбики термометра могут подняться до 30-32 °С.

Ранее синоптики спрогнозировали дожди, смерчи и грозы на юге и в центре России.