Синоптики спрогнозировали дожди, смерчи и грозы на юге и в центре России

В ряде центральных и южных регионов России в ближайшие дни ожидается непогода в виде гроз, ливней и сильного ветра. Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ, его слова привел ТАСС.

По словам эксперта, на северо-востоке Центрального федерального округа ожидаются осадки. В частности, уже в воскресенье, 15 июня, во Владимирской области пройдет сильный дождь.

«Дожди, ветер и грозовая деятельность будет наблюдаться в Приволжском федеральном округе на севере и на юге. Сильный дождь пройдет в Пермском крае, Нижегородской и Оренбургской областях в ближайшие дни», — указал он.

Вильфанд добавил, что на юге России действует холодный фронт, поэтому там также будет наблюдаться сложная обстановка. В Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму и кавказских республиках прогнозируются сильный дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с. Над Черным морем у побережья Кубани есть риск появления смерчей.

Не лучше и обстановка в Сибири. Так в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 25 м/с. Примерно такая же ситуация будет в Алтайском и Красноярском крае, а также в Туве.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили, что град может стать более частым явлением в регионе, где крупный град выпадает примерно в 5-10 лет. Людей предупредили, что во время ухудшения погодных условий важно проявлять бдительность. Для формирования крупного града воздух у поверхности должен сильно прогреться. В таких условиях образуется неустойчивость. В случае падения града рекомендуется искать укрытия. Особенно опасно оставаться под деревьями. Находясь дома, человек должен закрыть окна и шторы. Желательно отойти от окна на безопасное расстояние.