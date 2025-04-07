Метеоролог Шувалов назвал сроки окончания апрельских снегопадов

По словам синоптика Александра Шувалова, снегопады в столичном регионе будут продолжаться до середины четверга, а высота снежного покрова может вырасти на 7 сантиметров. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что ожидаемые снегопады будут уже не настолько сильными, как в минувшие выходные.

По мнению метеоролога, снег останется лежать вплоть до выходных и будет таять только с приходом весеннего тепла, ожидаемого к 14–15 апреля, то есть в начале следующей недели.

Он подчеркнул, что на будущей неделе не исключена температура до +20 °С.

Ранее синоптик Позднякова спрогнозировала погоду в столичном регионе в апреле.