Синоптик Позднякова спрогнозировала погоду в столичном регионе в апреле

По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, говорить о возвращении зимнего сезона пока не стоит, тем не менее отрицательные температуры воздуха в апреле не обойдут Московский регион стороной. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что ожидается как минимум одна волна холода, которая, возможно, останется единственной. Она стартует в выходные, когда температура воздуха в ночные часы станет достигать отрицательных значений, и продлится до середины следующей недели.

По мнению синоптика, во второй половине апреля погода наладится, в столичный регион вернется тепло. Однако говорить о том, когда в Москве и области начнут интенсивно цвести растения, еще рано.

Ранее также метеоролог Шувалов спрогнозировал погоду в России в апреле.