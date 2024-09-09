Метеоролог Шувалов определил срок прихода залповых ливней в Московский регион

По словам синоптика Александра Шувалова, жителей столичного региона ожидает погода без дождей до 20-х чисел сентября. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он добавил, что температура воздуха в Московском регионе будет аномально теплая для этого времени года. Воздух будет прогреваться до +22-26 градусов без дождей.

По мнению метеоролога, подобные погодные условия задержатся в столичном регионе подольше. Сентябрь также может оказаться рекордно теплым на севере и в северной полосе европейской части России. Атмосферное давление ожидается повышенное.

Ранее синоптик раскрыл, чем погода удивит жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе.