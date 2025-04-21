Метеоролог Шувалов пояснил, стоит ли ожидать снега на майские праздники

Апрель в этом году весьма необычный с точки зрения перепадов погоды и температурных качелей. По словам синоптика Александра Шувалова, противоречивый характер апрельской погоды еще не завершился, к четвергу столичный регион вновь ожидает резкое похолодание. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что уже завтра возможны грозовые дожди, температура воздуха составит +22…23 ℃. Однако с четверга уже ожидается более существенное понижение температуры — около +17…19 ℃, в пятницу — +9…14 ℃.

По мнению синоптика, вторая волна похолодания придется на выходные: днем будет в пределах +5…10 ℃, а ночью температура будет стремиться к 0 °С.

Он подчеркнул, что снегопада не стоит ожидать до конца рабочей недели, однако вероятность имеется.

Ранее синоптик Ильин заявил, что в выходные Москве и области ожидается до -3 °С и снег.