Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в России в октябре

По словам синоптика Александра Шувалова, в первой половине текущего месяца ожидается теплая погода, и бабье лето еще будет. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что при этом тепло будет не таким экстремальным, как в прошедшем месяце. Кроме того, слово «антициклон» в сентябре, в начале октября мы произносим при озвучивании прогнозов намного чаще, чем слово «циклон», что свидетельствует о том, что антициклоны преобладают в циркуляции.

По мнению метеоролога, после небольшого перерыва в стране вновь будет ясная погода, и наступит она, вероятнее скорее всего, на рубеже 12-14 октября.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова назвала причины наступления бабьего лета раньше срока.