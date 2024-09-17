Синоптик Позднякова назвала причины наступления бабьего лета раньше срока

Жители РФ в этом году столкнулись с аномальным потеплением в начале сентября. Конец августа и вовсе выдался засушливым. Однако в Красноярском крае сегодня выпал снег. Метеоролог Татьяна Позднякова пояснила, почему бабье лето наступило раньше положенного срока и почему Сибирь засыпало снегом. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По ее словам, «астрономическое лето» заканчивается 22 сентября, то есть в день осеннего равноденствия. Поэтому к выходным положительная аномалия сохранится, однако начнет сокращаться.

Синоптик добавила, что в целом снег уже наблюдался на территории России, а именно в тылу циклонов, на Чукотке, Таймыре, поскольку циклоны проходят по северу страны, и в их тыл приходит холодный арктический воздух.

По ее мнению, в старые времена с 1 по 7 сентября главные полевые работы заканчивались, и люди могли отдыхать. Погода всегда в эти дни стояла теплая, но с переходом на новый календарь этот срок отодвинулся на период с 14 по 21 сентября. Поэтому у нас лето плавно перетекло во вторую половину сентября.

Метеоролог подчеркнула, что в текущем году первая половина сентября оказалась экстремально теплой, и такого не было с конца XIX века. К тому же нельзя исключать и возврата теплой погоды в середине октября, однако это уже совсем не бабье лето.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, когда в Москву и область придет холодная осень.