Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе до конца года

Финальные дни уходящего года придутся на следующую неделю, а до этого жителям Московского региона предстоит еще пережить рабочую субботу 28 декабря и отдохнуть перед праздниками 29 декабря. Синоптик Александр Шувалов рассказал, какой ожидается погода в конце текущей недели. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, больших изменений по сравнению с погодой на текущей неделе не будет. Погода ждет облачная, небольшие осадки пройдут только с субботы на воскресенье. Температура воздуха уложится в диапазоне -4...+1 °С.

Метеоролог подчеркнул, что погода не будет баловать жителей столичного региона разнообразием в конце этой недели.

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