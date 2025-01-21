Метеоролог Шувалов рассказал, стоит ли ожидать сугробов этой зимой
Метеоролог: на этой неделе ожидается снегопад
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По словам метеоролога Александра Шувалова, текущей зимой не следует ожидать тридцатисантиметровых сугробов, тем не менее снег немного припорошит землю уже на этой неделе, а температура воздуха опустится до - 8–10 °С. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что снежное покрытие ожидается уже в середине текущей недели. И в целом эта неделя станет довольно морозной.
По мнению синоптика, отрицательные температуры сохранятся до 24 января. Однако до теплой шубы руки могут и не дойти, хватит и куртки.
Он подчеркнул, что в этом сезоне морозы и арктические вторжения не исключены, тем не менее не такие долгие и сильные.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных явлениях в столичном регионе из-за аномального тепла.