Метеоролог Шувалов рассказал, стоит ли ожидать сугробов этой зимой

По словам метеоролога Александра Шувалова, текущей зимой не следует ожидать тридцатисантиметровых сугробов, тем не менее снег немного припорошит землю уже на этой неделе, а температура воздуха опустится до - 8–10 °С. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что снежное покрытие ожидается уже в середине текущей недели. И в целом эта неделя станет довольно морозной.

По мнению синоптика, отрицательные температуры сохранятся до 24 января. Однако до теплой шубы руки могут и не дойти, хватит и куртки.

Он подчеркнул, что в этом сезоне морозы и арктические вторжения не исключены, тем не менее не такие долгие и сильные.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных явлениях в столичном регионе из-за аномального тепла.