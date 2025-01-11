Вильфанд предупредил об опасных явлениях в столичном регионе из-за аномального тепла

Руководитель метеорологического центра Роман Вильфанд, основываясь на данных наблюдений, сообщил, что в центральных регионах России установилась аномально тёплая погода, которая может привести к возникновению опасных метеорологических явлений. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его мнению, в Калининградской области в ближайшее время ожидаются обильные осадки и порывы ветра до 24 метров секунду. В Карелии прогнозируются снегопады и метель, а в Ленинградской области, помимо мокрого снега, пойдет дождь.

«Подавляющее большинство прогнозируемых опасных явлений связано с теплой погодой», — сказал Вильфанд.

В Москве и Подмосковье ожидаются мокрый снег, дождь и сильная гололедица.

В Сибири и на Чукотке ожидается усиление ветра до 20–27 м/с. При этом возможны осадки.

На черноморском побережье, в Краснодарском крае и Крыму также ожидаются сильные дожди.

Ранее в Минприроды призвали россиян быть аккуратными вблизи лесов из-за резкой оттепели.