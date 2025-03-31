Метеоролог Шувалов спрогнозировал погоду в России в апреле

По словам синоптика Александра Шувалова, в Центральной части нашей страны снова похолодает, возможны заморозки, тем не менее среднемесячная температура воздуха будет на 2-3 °С выше нормы. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что, по сути, апрель окажется продолжателем дела марта. Так, все прогностические материалы свидетельствуют о том, что понижение температуры если и произойдет, то только на северо-западе и только в самом конце следующей недели.

По мнению метеоролога, в марте преобладала антициклональная погода, то есть солнечных дней в столичном регионе было больше положенного. Эта же тенденция сохранится и в апреле.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз по возможному снегопаду на майские праздники.