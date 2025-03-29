Вильфанд дал прогноз по возможному снегопаду на майских праздниках

По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, в этом году маловероятно, что в центральной части европейской территории России выпадет снег в мае, как это было в прошлом году. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Как сообщил источник, в 2024 году это событие было исключительным. Однако, по прогнозу Вильфанда, в апреле снег всё ещё может выпасть.

«В прошлом году было не просто редкое, уникальное событие, никогда еще не было установления временного снежного покрова 9 мая в центре европейской части России. Но в апреле обязательно еще будет снег», — сказал Вильфанд.

Специалист по погоде подчеркнул, что в апреле обычно не обходится без снега. Однако в этом году не стоит ожидать продолжительных снегопадов и сильных морозов, а лишь кратковременные осадки, заключил синоптик.

Ранее Вильфанд объявил об окончании «весеннего лета» на юге России.