Метеоролог спрогнозировала длительный снегопад в столице до 29 января

Столицу накрыла длительная снежная волна, которая, по прогнозам синоптиков, продлится как минимум до конца понедельника, 29 января. Как сообщила метеоролог Татьяна Позднякова, осадки в эти двое суток будут практически непрерывными, превращая город в зимнюю сказку с постоянным кружением снежинок. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, причина такой затяжной погоды кроется в особенностях атмосферных процессов. Над регионом обосновался южный циклон с малоподвижным фронтом. Его продвижению на восток активно мешает мощный антициклон, создавая своеобразный погодный «затор». В результате циклон будет оставаться хозяином положения не менее двух, а возможно, и трех суток, обеспечивая москвичам постоянный снегопад.

Синоптик отметила, что такие длительные осадки неизбежно повлияют на жизнь города. Коммунальные и дорожные службы перейдут на усиленный режим работы, чтобы справляться с нарастающим снежным покровом. Горожанам же стоит быть готовыми к сложностям в дорожном движении, возможным задержкам в работе общественного транспорта и необходимости закладывать больше времени на поездки.

По ее мнению, итогом этого метеорологического противостояния станет постепенное ослабление снегопада только после 29 января, когда циклон все же начнет терять силу. До этого момента Москве предстоит пережить классический и затяжной период середины зимы, когда снег идет не прекращаясь, основательно меняя городской ландшафт и ритм жизни.

Ранее сообщалось, что более 7 тыс. единиц спецтехники задействовали в уборке снега в Подмосковье.