Метеоролог Старков не исключил снег в Московском регионе до конца недели

В Московском регионе пошел первый снег. Эксперты утверждают, что 14 октября войдет в климатические летописи как день с первым снегом холодного периода 2024 года. Метеоролог Леонид Старков рассказал, какая погода ожидается в столичном регионе в течение недели. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, всю первую половину недели погода будет по-предзимнему неустойчивая и прохладная, а самые интенсивные осадки пройдут в понедельник и в ночь на вторник. После этого их интенсивность уменьшится.

Синоптик отметил, что сформировавшийся сегодня снежный покров пролежит недолго, уже большей частью он сойдет уже на следующие сутки.

По его мнению, температура воздуха останется около нормы с понедельника по среду, ночью 0…+5 °С во вторник и среду, а во второй половине недели станет на три градуса теплее.

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