Метеоролог Тишковец раскрыл, каким будет зимний сезон в столичном регионе

По словам синоптика Евгения Тишковца, зима в текущем году в столичном регионе наступит на 20 дней позже, чем обычно. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что в Московском регионе климатическая зима должна наступать 13 ноября, но в этом году смена сезонов случится гораздо позже, что укладывается в тенденцию глобального изменения климата. За последние десятилетия осенний сезон увеличился примерно на 20 суток, «подъедая» зиму и существенно сокращая по времени наиболее холодное время года.

По мнению метеоролога, в самые последние дни текущего месяца нас ждет заметное ухудшение погоды с проливными дождями и резким похолоданием. При этом зима, как и в этом году, может задержаться с нами до самой поздней весны и быть долгой.

Ранее синоптик Позднякова назвала дату, когда Москву занесет снегом.