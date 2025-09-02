Метеоролог Вильфанд оставил без дождей на всю неделю Центральную Россию
Метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в ближайшую неделю
Фото: [Медиасток.рф]
Почти всю неделю в Центральной России не ожидается осадков, поведал в беседе с РИА Новости Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.
Причиной тому является теплый воздушный фронт, установившийся в указанном российском регионе. По словам Вильфанда, локальные дожди если и прогнозируются, то только в Костромской и Ярославской областях.
«В центре европейской территории практически в течение всей недели осадков не ожидается», — сказал Вильфанд.
Ранее сообщалось, что на Черноморском побережье Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей, ливней и шквалистого ветра, которое продлится до 2 сентября.