На Кубань надвигаются смерчи и шквальный ветер

На Черноморском побережье Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей, ливней и шквалистого ветра, которое продлится до 2 сентября. Об этом сообщил ТАСС.

Опасная погода придет в Краснодарский край в ближайшее время. По данным регионального гидрометцентра, жителей и гостей побережья ждут экстремальные погодные явления. На участке от Анапы до поселка Магра над морем высока вероятность формирования смерчей.

Помимо этого, синоптики прогнозируют мощные ливни, которые будут сопровождаться грозами, крупным градом и шквалистым ветром, скорость порывов может достигать 22 метров в секунду. Власти настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода в море и быть предельно осторожными.

Ситуацию усугубляет действующий в регионе режим чрезвычайной пожароопасности, из-за которого доступ в лесные массивы строго ограничен.

Ранее в России спрогнозировали аномальную погоду на весь сентябрь.