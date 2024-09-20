Метеоролог Вильфанд заявил, что в ночь на понедельник жителей столичного региона ожидают заморозки

Теплая, практически летняя погода, сохранявшаяся в европейской части России последние 20 дней, подходит к концу. Начиная с субботы, температура начнет понижаться и в ночь на понедельник достигнет нулевой отметки. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на следующую неделю, а также о том, когда наступит бабье лето. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, летняя погода в первые 20 дней текущего месяца была обусловлена антициклоном, обеспечившим европейской части России ясную, малооблачную погоду без осадков. Долгое время сентябрь радовал аномально теплой температурой, что является одним из редчайших случаев.

Синоптик пояснил, что с завтрашнего дня начнутся изменения. Так, изменится положение всей европейской территории в антициклоне, она попадает в его холодную часть. И в воскресенье уже начнется заметное понижение температуры, поскольку северные ветра на восточной периферии антициклона приведут к тому, что дневные температуры значительно понизятся.

По его мнению, именно на воскресенье придется самое сильное похолодание. Несмотря на то что понижение температуры и кажется очень резким, ничего необычного в этом нет, поскольку в воскресенье она будет соответствовать климатической норме.

Метеоролог добавил, что говорить о наступлении бабьего еще рано, поскольку перед ним должен идти период затяжной ненастной погоды, тем не менее такого пока не ожидается.

Ранее он дал оценку вероятности превращения сентября в еще один месяц лета.