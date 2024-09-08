Синоптик Вильфанд дал оценку вероятности превращения сентября в еще один месяц лета

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, не следует судить о глобальных климатических изменениях по погоде в столичном регионе, однако в целом данные изменения очевидны. Об этом сообщил Life.ru.

Он отметил, что повышение температуры в целом характерно для всей умеренной зоны в Евразии. При этом скорость потепления весьма большая - примерно +0,4–0,45 °С за десять лет. Так, по сравнению с советским периодом, начиная с 60-х годов прошлого века, и до 2020 года температура в среднем выросла 3,2 градуса, что является фантастической скоростью потепления.

По мнению синоптика, не каждый первый осенний месяц в столице был таким необыкновенно теплым, как сейчас, несмотря на то что рекорды имели место быть. Сентябрь бывает разный, никаких закономерностей и чередований не имеется.

Он добавил, что Москва в этот раз оказалась вблизи центра установившегося над европейской частью России антициклона, что свидетельствует о множестве ясных дней и резких перепадах дневных и ночных температур.

Ранее метеоролог Михаил Леус спрогнозировал приход дождливой погоды в Россию только в конце сентября.