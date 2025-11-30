Жителям Подмосковья придется ловить новогоднее настроение в слякоти вместо сугробов

Москвичи готовятся к аномально теплой зиме — грядущий декабрь обещает стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, среднемесячная температура в столице превысит климатическую норму на 3-5 градусов.

Для Москвы, где традиционные показатели декабря составляют — 8,6C° ночью и —3,5C° днем, это означает фактическую оттепель в большей части месяца. Такой прогноз подтверждается трендом: ноябрь 2024 года уже занял вторую строчку в рейтинге самых теплых за историю наблюдений, уступив только 2013 году.

Метеоролог отмечает, что аномалия затронет не только столицу, но и всю Центральную Россию. Жителям региона предстоит адаптироваться к непривычному сценарию — вместо классических снежных сугробов и стабильных морозов декабрь принесет слякоть, дожди и температуры, близкие к нулевой отметке. Это создаст особые условия для коммунальных служб, автовладельцев и организаторов новогодних мероприятий.

Климатический сдвиг демонстрирует устойчивую тенденцию: по данным метеорологов, ноябрь превысил норму на 4,3 градуса при 143% осадков от обычных показателей. Такой температурный рекорд становится новым вызовом для городской инфраструктуры и меняет традиционные представления о русской зиме.

