Метеорологи предупредили о ветреной и контрастной погоде в начале января на Кубани

Метеорологи представили кардинально уточненный прогноз на начало января 2026 года для Краснодарского края. Согласно новым данным, жителей и гостей Кубани ждет не типично мягкая курортная зима, а контрастная и ветреная погода, где ключевую роль сыграет не температура на термометре, а ее субъективное восприятие.

Атмосферный фронт, который придет в регион в новогодние праздники, проявит себя по-разному даже в пределах одной территории. Формально температурные показатели будут близки к климатической норме, но сильный ветер и высокая влажность создадут эффект «ощущаемого» холода, который может быть на 5–10 градусов ниже реальных значений.

Краснодар: ветреная зима с эффектом мороза В краевой столице 1 января дневная температура составит около+6°C, но порывы юго-западного ветра сделают ее похожей на слабый минус. Пик относительного потепления ожидается 3 января (+9°C), однако уже 4–5 января северо-восточный ветер вернет ощущение холода: при +7°C на улице будет чувствоваться до –4°C.

Черноморское побережье: обманчивое тепло Сочи встретит Новый год с рекордными для зимы+11°C, но порывистый ветер до 7 м/с снизит комфортную температуру до +3…+5 °C. В Анапе ситуация окажется еще более контрастной: при +7 °C сильный ветер скоростью до 10,8 м/с создаст ощущение –4 °C. Температура морской воды опустится до +6 °C, что сделает пребывание на побережье особенно суровым.

Как объясняют метеорологи, в условиях высокой влажности и сильного ветра тело человека теряет тепло значительно быстрее. Этот эффект, известный как «ощущаемая температура», станет главной характеристикой кубанской погоды в первые дни года.

Специалисты советуют жителям и туристам ориентироваться не на прогнозы температуры, а на силу ветра и показатели влажности. Даже при плюсовых значениях потребуется полноценная зимняя экипировка, особенно для прогулок у моря.

Интересно, что на той же географической широте, где расположена Кубань (44–46° северной широты), находятся такие разные территории, как Франция, Италия и штат Орегон в США, где новогодняя погода может существенно отличаться от кубанского сценария с его ветреными контрастами.

