Метки об алкоголизме предложили ставить на «Госуслугах»

Специальную метку для граждан, страдающих от алкогольной зависимости и имеющих психологические расстройства, необходимо ввести на портале «Госуслуги». С такой инициативой в интервью интернет-изданию «Абзац» выступил создатель патриотического движения «Армия трезвости» чемпион мира по боям без правил Павел Болоянгов.

Он считает, что такие меры помогут оградить окружающих от потенциально опасных людей и сформировать в обществе институт репутации.

«При этом очень многие люди попадают в неприятности, если связываются с алкоголиками. Если человек все пропил, это может сильно ранить многих людей и даже коллективы», — отметил Болоянгов.

По мнению специалиста, информирование о психическом состоянии человека может способствовать более внимательному и понимающему отношению к таким людям со стороны общества.

В настоящее время через портал «Госуслуги» можно получать различные официальные документы и информацию об имуществе, но данные о медицинских диагнозах там не размещаются.

