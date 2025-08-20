В РПЦ объяснили, что ждет душу алкозависимого человека после смерти

Посмертная участь любого человека, включая пьющего, напрямую зависит от того, кому он служил при жизни и как распорядился своей свободной волей, пишет дзен-канал «Торжество православия».

Так, в Российской православной церкви (РПЦ) особое внимание уделяют первым трем дням после смерти человека. Считается, что душа алкозависимого человека в этот период не может оторваться от земных привязанностей и часто толпится возле пивных ларьков, баров и других «злачных мест», где она привыкла проводить время при жизни.

Как отмечают священнослужители, душа такого человека разрывается неудовлетворенной страстью и испытывает тяжелейшие муки, которые в церковной традиции иногда образно называют вечным «беспохмельем».

«Тот самый пьяница постоянно пребывает в самых злачных местах. Облегчение приносит только молитва. Умерший нигде не может найти удовлетворения разрывающей его на мелкие кусочки страсти», — отмечают священники.

Церковь подчеркивает, что пьянство — это не просто вредная привычка, а зависимость, имеющая глубокую демоническую природу. При жизни алкоголик, по сути, добровольно отдает себя во власть темных сил, становясь их слугой, поэтому попасть в Царство Небесное без молитвенной помощи будет непросто.

