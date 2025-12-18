Метро Москвы в снежной дымке: на Замоскворецкой линии появился празднично украшенный поезд
На Замоскворецкой линии столичного метрополитена пассажиров начал перевозить специальный праздничный состав. Информацию о запуске тематического поезда, получившего название «номерной», распространило агентство «Москва» со ссылкой на столичный департамент транспорта.
Для создания праздничной атмосферы состав украсили масштабным декором, включающим 80 искусственных еловых ветвей и более тысячи традиционных новогодних шаров. В Дептрансе подчеркнули, что придерживаются принципов экологичности и рационального использования ресурсов: все декоративные элементы предназначены для многократного применения и используются в течение нескольких лет подряд.
Внешний дизайн поезда выполнен в зимней цветовой гамме. Основным цветом выбран насыщенный синий, который дополнен градиентными переходами, визуальными эффектами, имитирующими снежную дымку и морозный воздух. Таким образом в метрополитене создают новогоднее настроение для миллионов пассажиров, ежедневно пользующихся подземкой.
