Между двумя станциями метро в Москве остановилось движение

В московском департаменте транспорта сообщили об отсутствии движения поездов в метро между двумя станциями в вечером пятницу, 8 декабря.

Известно, что движение было остановлено между двумя станциями – «Партизанской» и «Щелковской». На данный момент на указанном участке Арбато-Покровской линии нет движения.

По данным РИА Новости, причиной экстренной остановки стало отсутствие электричества, которое пропало по неизвестным на данный момент обстоятельствам. Позже к 17 часам было объявлено о восстановлении движения.