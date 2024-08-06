Между Джанкоем и Симферополем приостановлено железнодорожное сообщение

Министерство транспорта Республики Крым сообщило о временном прекращении движения поездов на участке железной дороги между Симферополем и Джанкоем. По данным ведомства, ориентировочно передвижение транспорта будет приостановлено на два часа.

Причиной этого стали технические неполадки на путях. В настоящий момент на месте работает ремонтная бригада, которая занимается восстановлением железнодорожного сообщения. О других подробностях не сообщалось. Ожидается, что движение будет восстановлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму за июнь появилось двадцать новых объектов связи. Это обеспечило стабильный сигнал и улучшило качество соединения в отдаленных уголках республики.