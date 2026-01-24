Между гробом и урной: священник объяснил церковные правила погребения

Русская православная церковь не налагает абсолютного запрета на отпевание кремированных усопших. Об этом сообщил секретарь Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике протоиерей Александр Абрамов. Он сослался на решение Священного синода 2015 года о христианском погребении, в котором кремация прямо не воспрещается, пишет РИА Новости.

При этом священнослужитель подчеркнул, что традиционным и естественным для православной культуры остается погребение тела в гробу. Он отметил, что отказ от кремации в древности стал одним из признаков развития русской цивилизации после ухода от языческих обычаев.

Абрамов указал, что кремация, избранная исключительно из соображений экономии или удобства, не приветствуется. Однако церковь с пониманием относится к такому решению, если оно вызвано объективными обстоятельствами, например, необходимостью транспортировки тела на большое расстояние или иными сложными причинами. Главным, по его словам, остается молитвенное поминовение усопшего.

