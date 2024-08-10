Помощь для жителей Курской области доставили из Подмосковья

Волонтеры Подмосковья собрали груз с помощью для жителей Курской области в рамках акции «Доброе дело». В фуре находится девятнадцать паллет с водой, четыре паллета с кофе, чаем и сладостями, один паллет с сухими кашами и один паллет со средствами личной гигиены.

«Мы находимся на постоянной связи с коллегами из Курской области, уточняем, что именно там сейчас нужно больше всего. Волонтеры Подмосковья оперативно собирают все на центральном складе в Балашихе, откуда груз на фуре „Доброго дела“ отправился в Курск», — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Отмечается, что со времени старта акции «Доброе дело» это сто сорок восьмая доставка груза пострадавшим от ВСУ территориям. Сформировали груз в Балашихе. Сейчас столь важные и нужные вещи, воду и еду разгружают под Курском. Люди, эвакуированные из зоны соприкосновения, получат гуманитарную помощь уже сегодня.

«Мы доставили первый груз в Курск, среди самых полезных товаров: вода, продукты длительного срока хранения, средства личной гигиены. В общей сложности порядка 20 тонн помощи, которую собрали «Волонтеры Подмосковья», неравнодушные жители Подмосковья» в рамках специального сбора «Курск, мы рядом!» нашей гуманитарной акции «Доброе дело», — рассказала Екатерина Швелидзе.

Она рассказала, что она пообщалась с курскими коллегами, сейчас у них запрос на адресный список медикаментов. Поэтому в регионе проведут подготовку и на следующей неделе соберут еще один полезный груз.