Между станциями и вагонами: тяжелая правда работы проводника в поездах

Опытный проводник с 15-летним стажем рассказала о реальной жизни пассажиров на маршрутах от Москвы до Владивостока. Она отметила, что разница между людьми заметна уже с первых станций: в купейных вагонах путешествуют офисные сотрудники и чиновники, а в плацкарте едут женщины, продающие продукты, чтобы оплатить лекарства, пишет « Про Город Йошкар-Ола».

По словам проводника, трагические случаи происходят регулярно: пассажиры умирают от сердечных приступов, иногда случаются суициды. Психологической поддержки для сотрудников железной дороги нет.

Разрыв между социальными группами ощущается на каждом перегоне. Молодые и пожилые, обеспеченные и вынужденно экономящие на билетах — все встречаются в пути. Среди пассажиров есть челноки, вахтовики, семьи, путешествующие впервые, и люди, желающие увидеть страну такой, какая она есть. В дороге формируются конфликты, проявляется взаимовыручка. Пассажиры помогают друг другу, делятся лекарствами и едой, поддерживают друг друга в критических ситуациях. Одновременно с ростом интернета традиции общения на пути постепенно исчезают.

Несмотря на невысокие зарплаты и тяжелые условия, проводник продолжает работать, отмечая, что поезд остается для многих единственным способом добраться до нужного места, а человеческие истории в пути показывают настоящую жизнь России.

