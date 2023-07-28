«Между трудоголизмом и ленью»: психолог рассказала о внутренних противоречиях знаменитого экстрасенса
Психолог Метальникова рассказала, какие люди нужны экстрасенсу Гецати
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Психолог Александра Метальникова рассказала о главных внутренних противоречиях знаменитого мага, победителя 18-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Константина Гецати.
По словам эксперта, маг очень часто мечется между желанием все воплотить в жизнь, довести до идеала, и абсолютным нежеланием что-либо делать.
«Он находится в противоречиях между трудоголизмом и ленью. Такие спады активности могут появляться с периодичностью в месяц, и при его устройстве личности — это вполне нормально», — пояснила психолог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В такие моменты, по словам Метальниковой, Константину может помочь круг лиц, который выведет его из состояния спада и сможет зарядить энергией.
«Важно зафиксировать частоту проявления таких приступов лени и научиться их прогнозировать. Тогда спектр людей, находящихся рядом с ним, сможет помочь ему избежать этих спадов активности», — добавила эксперт.
Психолог также посоветовала провидцу заботиться о своем здоровье, а не надеяться лишь на силу воли и внутренний стержень.
О трудностях, с которыми может столкнуться избранница Гецати, читайте здесь.