«Между трудоголизмом и ленью»: психолог рассказала о внутренних противоречиях знаменитого экстрасенса

По словам эксперта, маг очень часто мечется между желанием все воплотить в жизнь, довести до идеала, и абсолютным нежеланием что-либо делать.

«Он находится в противоречиях между трудоголизмом и ленью. Такие спады активности могут появляться с периодичностью в месяц, и при его устройстве личности — это вполне нормально», — пояснила психолог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В такие моменты, по словам Метальниковой, Константину может помочь круг лиц, который выведет его из состояния спада и сможет зарядить энергией.

«Важно зафиксировать частоту проявления таких приступов лени и научиться их прогнозировать. Тогда спектр людей, находящихся рядом с ним, сможет помочь ему избежать этих спадов активности», — добавила эксперт.

Психолог также посоветовала провидцу заботиться о своем здоровье, а не надеяться лишь на силу воли и внутренний стержень.

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