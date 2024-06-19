Международная делегация из Зимбабве посетила жилой квартал «Отрада» в Красногорске

Делегация из Зимбабве во главе с министром по делам главы государства Республики Лавмор Матуке встретилась с топ-менеджментом ГК «Отрада». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что участники встречи обсудили вопросы жилищного и социального строительства, особенности проектирования жилых комплексов в Подмосковье. Также поднимались темы проектного банковского финансирования, финансовых моделей и особенностей работы с эскроу.

Примечательно, что особый интерес гостей вызвал аспект строительства социальной инфраструктуры при реализации девелопером жилых комплексов. Сильное впечатление на иностранных гостей произвело качество и размах образовательной и детской инфраструктуры, которая передается государству, муниципалитетам.

Накануне губернатор Андрей Воробьев заявил, что более двадцати новых школ откроют в Подмосковье к началу учебного года.