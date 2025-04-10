Международные резервы России достигли максимальных значений за всю историю

Из появившихся данных следует, что названный объем средств был зафиксирован по состоянию на 4 апреля. В течение недели резервы выросли на 1,9%, или на $12,4 млрд. Отмечается, что главным образом подобного показателя удалось достичь за счет положительной переоценки.

По сведениям на 28 марта, международные резервы России равнялись $645,6 млрд. При этом предыдущий исторический рекорд был зарегистрирован 21 марта, когда был достигнут показатель в $650,4 млрд.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что благодаря совместной работе ведомств России удалось добиться разблокировки почти половины средств, попавших под заморозку за границей.