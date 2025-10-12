МФЦ Подольска оказали более 395 тысяч услуг за девять месяцев

Многофункциональные центры Подольска демонстрируют впечатляющие результаты работы: за первые девять месяцев текущего года жителям городского округа было предоставлено свыше 395 тысяч различных государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Статистика наглядно свидетельствует о востребованности услуг МФЦ среди населения и доверии к этому формату получения государственных сервисов. Анализ обращений граждан выявил наиболее популярные направления работы центров. Лидерами спроса традиционно стали операции с недвижимостью — регистрация прав собственности и постановка объектов на кадастровый учет. Также значительное количество обращений связано с оформлением выписок из домовых книг, созданием и восстановлением учетных записей на портале госуслуг, а также процедурами выдачи и замены паспортов гражданина РФ.

На сегодняшний день через подольские МФЦ доступно более 370 различных государственных, региональных и муниципальных услуг. Значительная часть из них доступна в дистанционном формате, что существенно экономит время жителей и упрощает процесс получения необходимых документов и справок.

Многофункциональные центры также активно развивают дополнительные сервисы для населения. Регулярно проводятся курсы компьютерной грамотности, где сотрудники центров обучают граждан, особенно старшего поколения, работе с онлайн-сервисами и порталом госуслуг. Особое внимание уделяется информированию населения о мерах защиты от мошеннических действий — специалисты учат, как установить запрет на дистанционное оформление кредитов и сделок с недвижимостью без личного присутствия владельца.

Значительная работа ведется в социальной сфере. В рамках проекта «Активное долголетие» помощь уже получили более 60 жителей Подольска. Для льготных категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан, организованы выездные приемы на дому — за отчетный период проведено более 10 таких выездов.

Отдельное направление деятельности — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. В рамках специальной услуги «Защитники Отечества» предоставляется всесторонняя помощь в оформлении необходимых документов, причем многие процедуры доступны в выездном формате для максимального удобства военнослужащих и их близких.

Ранее сообщалось, что ученики подольской школы №29 имени П.И. Забродина установили впечатляющий экологический рекорд, собрав за два месяца более шести тонн макулатуры. Они вышли на третье место по Подмосковью с таким высоким показателем.