Mia Boyka решила инвестировать в сельское хозяйство и сперму быков

Скандальная российская вокалистка Мария Бойко, выступающая под сценическим именем Mia Boyka, удивила общественность решением заняться животноводством, включая разведение свиней и получение семени быков. Информация об этом появилась в издании «Постньюс».

Согласно сведениям источника, в октябре текущего года индивидуальный предприниматель Бойко расширила список заявленных видов деятельности, добавив 17 новых пунктов, имеющих отношение к сельскохозяйственной отрасли.

Из информации, содержащейся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), следует, что в планы артистки входит разведение не только свиней, но и крупного рогатого скота, включая производство спермы, овец, коз, разнообразной птицы, а также культивирование зерновых и рассады. Кроме того, заявлено производство пищевой продукции и необработанного молока.

