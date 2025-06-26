Microsoft избавится от легендарного синего «экрана смерти»

Microsoft готовит изменения в дизайне легендарного «экрана смерти» (BSOD), который почти четыре десятилетия был визитной карточкой системных сбоев Windows.

По данным издания The Verge, в скором времени вместо привычного синего фона пользователи увидят строгий черный экран без грустного смайлика и QR-кода.

Новый дизайн сосредоточится на практической пользе: на экране будут четко указаны код ошибки и информация о проблемном драйвере. Это изменение — часть масштабного обновления Windows 11, выход которого запланирован на конец лета.

Вместе с визуальными изменениями Microsoft представит функцию Quick Machine Recovery, предназначенную для мгновенного восстановления программ, которые отказываются запускаться. Технология обещает сократить время простоя при критических ошибках системы.

Примечательно, что это первая серьезная переработка «экрана смерти» с момента его появления в 1985 году.

Ранее сообщалось, что Microsoft стал блокировать слова «Палестина», «Газа» и «геноцид».