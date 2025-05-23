Microsoft стал блокировать слова «Палестина», «Газа» и «геноцид»

Издание The Verge сообщило , что сотрудники Microsoft выражают недовольство предполагаемой блокировкой определенных слов в корпоративной электронной переписке через Microsoft Outlook. Речь идет о таких терминах, как «Палестина», «Газа», «геноцид» и «апартеид».

Обсуждения на внутренних форумах компании указывают на то, что сотрудники не понимают, почему отправка писем со словом «Израиль» возможна, а с упоминанием «Палестины» — нет. По их словам, проблема возникла 21 мая.

Представитель Microsoft Фрэнк Шоу заявил, что компания не занимается блокировкой или цензурой электронных писем, за исключением случаев массовых рассылок случайным адресатам. Он объяснил, что подобные меры были приняты в связи с несколькими недавними случаями рассылки сообщений тысячам сотрудников.

Стоит отметить, что руководство Microsoft в последнее время сталкивается с растущим протестом сотрудников против использования программного обеспечения компании израильской армией на фоне конфликта в секторе Газа.

Группа сотрудников под названием «Нет Azure для апартеида» (Azure — облачный сервис Microsoft) первой сообщила о блокировке писем американским СМИ. Кроме того, на конференции Microsoft для разработчиков протестующие неоднократно прерывали выступления генерального директора Сатьи Наделлы и других участников, связанных с израильскими военными.

Ранее сообщалось, что Intel и Microsoft зарегистрировали новые товарные знаки в России.