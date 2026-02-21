Microsoft объявила о смене руководства в игровом подразделении

Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер, работающий в компании с 1988 года, объявил о выходе на пенсию, сообщает IGN со ссылкой на источники. В январе 2026 года ему исполнилось 58 лет.

В своем письме сотрудникам Microsoft генеральный директор компании Сатья Наделла выразила благодарность Спенсеру за многолетнее лидерство и вклад в развитие игровой индустрии. За 38 лет в Microsoft, включая 12 лет руководства игровым направлением, Спенсер сыграл ключевую роль в трансформации подходов компании к продуктам и сервисам.

Пост главы Microsoft Gaming займет Аша Шарма, которая в настоящее время является президентом продукта Microsoft CoreAI. Главу Xbox Game Studios Мэтта Бути повысят до директора по контенту — он будет тесно взаимодействовать с Шармой.

Шарма ранее занимала позиции в Meta, Instacart и входила в совет директоров The Home Depot. Она присоединилась к Microsoft в 2024 году.

Сам Спенсер отметил, что еще в прошлом году обсуждал с Наделлой возможность сделать шаг назад и начать новую главу жизни. Он останется в консультативной роли летом 2026 года, чтобы обеспечить плавную передачу полномочий и стабильность перехода.

