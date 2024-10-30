Microsoft сообщила об атаке хакеров на чиновников США

Корпорация Microsoft из США выявила ряд фишинговых email-сообщений, адресованных представителям государственных, научных и оборонных учреждений Америки с целью получения разведывательных данных. За данными атаками стоит хакерская группа Midnight Blizzard, которую, как предполагается, поддерживает Россия. Об этом уведомила сама корпорация на своем веб-ресурсе.

Согласно информации Microsoft, фишинговые письма были разосланы тысячам получателей из более чем ста организаций и содержали файл конфигурации протокола удаленного рабочего стола, который соединялся с сервером, находящимся под контролем злоумышленников.

В некоторых случаях преступники выдают себя за сотрудников Microsoft или упоминают другие облачные сервисы.

Отмечается, что подобная активность уже была зарегистрирована в ходе атак на подразделения государственного центра киберзащиты Украины и сети компании Amazon.

Ранее сообщалось, что государственные сайты Франции «рухнули» из-за хакерской атаки. Под ударом злоумышленников оказались несколько важных интернет-ресурсов: сайт Национального агентства безопасности медикаментов и медицинской продукции, государственный сайт и др.