Microsoft закроет доступ к своим облачным подпискам для компаний из России в сентябре

Компания Microsoft разослала уведомления российским компаниям о приостановлении сотрудничества со 2 сентября 2024 года. Об этом в среду, 21 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на Softline.

«Ограничения касаются всех юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Исключением будут мультинациональные компании (MNC), принадлежащие или контролируемые юридическими лицами за пределами Российской Федерации», — сказано в публикации.

Softline направит письменный запрос в Microsoft, чтобы уточнить, какие именно продукты исчезнут. Предварительно, речь идет об ограничении оплаты всех бандлов корпорации, в том числе М365, О365 (Office 365).

Сотрудники Softline рекомендуют сохранить все данные из облака, чтобы не потерять к ним доступ.

Корпорация Microsoft приняла решение покинуть российский рынок в марте 2022 года. Два месяца назад западная компания сообщила об упразднении подписки Visio Online, Project Online, Power BI на территории России.

Ранее эксперт по информационной безопасности Александр Власов предложил российским организациям пользоваться пиратскими программами для борьбы с американскими IT-санкциями.