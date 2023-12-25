МИД ФРГ поздравил с Рождеством россиян, проигнорировав украинцев

Министерство иностранных дел Германии опубликовало в соцсетях поздравление с католическим Рождеством. В немецком внешнеполитическом ведомстве высказали самые добрые рождественские пожелания, помимо немецкого, сразу на семи языках, включая русский.

Любопытство вызывает тот факт, что, несмотря на поддержку Берлином Киева, украинский язык полностью проигнорирован: поздравлений с Рождеством к украинцам от МИД ФРГ не последовало.

«С наилучшими пожеланиями», — приводится в тексте рождественского поздравления.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал ранее законопроект, что переносит празднование Рождества в государстве с 7 января на 25 декабря. Украинцы уже выразили к указанному нововведению свое безразличное отношение, отказавшись в ночь на 25 декабря идти в храмы.