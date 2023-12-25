Украинцы отказались праздновать католическое Рождество, Лавра в Киеве полупустая

Простые жители Украины не стали посещать храмы, чтобы отпраздновать Рождество, которое с этого года по решению президента страны Владимира Зеленского надо праздновать не 7 января, как ранее, а вместе с католиками 25 декабря.

Как пишет в соцсетях военкор Евгений Поддубный, большинство церквей на Украине полупустые, пришли только раскольники из ПЦУ, остальные жители страны предпочли остаться дома.

Сообщается, что Киево-Печерская лавра пустая, пару раскольников и больше никого там нет.

«Украина. Киев. Раскольники из ПЦУ отмечают Рождество. Наедине с самими собой. Народ в храм не пошел», - пишет Поддубный.

Ранее сообщалось, что украинцы начали массово скупать кнопочные телефоны, чтобы не получать от военкомов электронные повестки-уведомления для призыва на фронт.