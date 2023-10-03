МИД Литвы предложил распространить пятую статью НАТО на Украину

Дипломат заявил, что европейским странам пока отказаться от политики, основанной на состоянии мира, которой придерживались после падения Берлинской стены. Он уверен, что государствам пора придерживаться принципов защиты и готовности к конфликтам, поэтому нужно расценивать Украину как члена НАТО и включить ее под «ядерный зонтик». По мнению Ландсбергиса, это можно сделать с помощью пятой статьи НАТО, назвав Украину атакованной страной, стремящейся на Запад.

Глава МИД также призвал защитить страны на границе с Россией. Он отметил, что для этого Германия разместила в Литве бригаду.