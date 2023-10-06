МИД РФ готовится дать комментарий о задержании журналиста и посла России на Кипре

В российский МИД вызвали официального представителя Кипра в России после задержания журналиста и дипломата в Никосии. Подробности рассказало РИА Новости .

Как сообщила Мария Захарова, противозаконное задержание властями Кипра представителя дипмиссии и журналиста «Российской газеты» является демонстрацией пренебрежения Никосии к обязательствам по защите и предоставлению гарантии безопасности официально работающего в стране представителя России. Корреспондента задержали 5 октября, в столице Кипра, когда он сидел в машине возле дома. Сотрудник посольства проживал на Кипре со своей семьей в период работы.

Из-за этого происшествия в МИД РФ был вызван посол Кипра в России. В ближайшее время, по словам Захаровой, МИД даст официальный комментарий и свою оценку сложившейся ситуации. Также в заявлении будет сообщено о дальнейших шагах России и реакции властей на происшествие в столице Кипра.