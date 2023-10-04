МИД РФ обвинил Америку в попытке сорвать участие России во встрече «ядерной пятерки»

Как рассказал замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов, Америка не выполнила свои обязательства по выдаче виз представителям делегаций, прибывающим на мероприятия ООН. По его словам, представители России не получили документы в указанные сроки. При этом встречу экспертов «ядерной пятерки» организовала российская сторона.

Дипломат заявил, что действия представителей США ведут к срыву мероприятия и являются попыткой не допустить председательство России на встрече. Об этом он заявил на заседании комитета Генассамблеи ООН. Воронцов также отметил, что Америка грубо нарушила свои обязательства на международном поле, и потребовал запустить процедуру арбитража в адрес США, где сейчас находится главный офис ООН.