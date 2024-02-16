МИД РФ предостерегло граждан от поездок в Абхазию

В российском ведомстве рекомендовали гражданам не посещать Абхазию из соображений безопасности. Связано это с местной сомнительной системой правосудия.

Недовольство вызвано освобождением Эдгара Абухба, мужчины, который в 2019 году изнасиловал, избил камнями и ограбил российскую туристку в заброшенном здании в Сухуме. Девушка выжила, но прошла через три операции. Через суд она добилась выплаты компенсации с агрессора в размере свыше миллиона рублей.

Обвинение запросило 20 лет лишения свободы для Абухбы, но назначено было лишь 9. Осудили молодого человека в феврале 2021-го, но недавно он вышел на свободу досрочно. Эта ситуация вызвала негодование у МИД РФ, в связи с чем обнародовали предупреждение.

«По нашей оценке, данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания. Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников», — сообщает ведомство.

Подробности об освобождении заключенного не приводятся. Абхазская сторона также не комментировала информацию.

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