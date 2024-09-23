МИД РФ пытается освободить трех россиян и белоруса после задержания в Чаде

Российская сторона контактирует с властями Чада из-за ситуации с задержанием граждан России и Белоруссии в сентябре. Об пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на МИД РФ.

Задержание троих россиян и белоруса состоялось в Нджамене 19 и 21 сентября. По какой причине страна Центральной Африки решила удерживать приезжих неизвестно: никому ничего не объяснили.

МИД России оперативно начало взаимодействовать с властями из-за ситуации, продолжают вести диалог, уже разработаны шаги по освобождению туристов.

«Посольство России в Республике Чад незамедлительно связалось с местными органами для прояснения ситуации. <...> Поддерживается плотный контакт с компетентными властями в Нджамене и послом Чада в Москве для достижения этой цели», — указали в министерстве.

Ведомство не уточняет ФИО задержанных, но можно предположить, что двое из них — российские социологи, которые не первый раз прибывали в Чад по работе. Об их пропаже сообщалось ранее.